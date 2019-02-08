Орловские спасатели устроили флешмоб
Орловские спасатели присоединились к Всероссийской акции, девиз которой «МЧС – за здоровый образ жизни». Сотрудники чрезвычайного ведомства устроили флешмоб со спортивными состязаниями и полевой кухней.
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области
Локацией для проведения акции стал Медведевский лес. Здесь состоялся матч по мини-футболу на снегу и лыжная гонка между командами ведомства. Зрители и болельщики грелись чаем.
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области
- Важной задачей акции является привлечение внимание к здоровому образу жизни, занятиям спортом и вопросам безопасности жизнедеятельности. Для пожарных и спасателей, очень важно, чтобы граждане знали правила безопасного поведения, правильно и адекватно реагировали на различные опасности и угрозы, умели оказать само- и взаимопомощь и, конечно, своевременно вызвать профессиональных спасателей, - поделились с «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.
ИСТОЧНИК KP.RU