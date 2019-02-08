2019-02-08T17:05:15+03:00
Общество

Орловские спасатели устроили флешмоб

Девиз акции – «МЧС - за здоровый образ жизни!»
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской областиФото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области
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Орловские спасатели присоединились к Всероссийской акции, девиз которой «МЧС – за здоровый образ жизни». Сотрудники чрезвычайного ведомства устроили флешмоб со спортивными состязаниями и полевой кухней.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области

Локацией для проведения акции стал Медведевский лес. Здесь состоялся матч по мини-футболу на снегу и лыжная гонка между командами ведомства. Зрители и болельщики грелись чаем.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области

- Важной задачей акции является привлечение внимание к здоровому образу жизни, занятиям спортом и вопросам безопасности жизнедеятельности. Для пожарных и спасателей, очень важно, чтобы граждане знали правила безопасного поведения, правильно и адекватно реагировали на различные опасности и угрозы, умели оказать само- и взаимопомощь и, конечно, своевременно вызвать профессиональных спасателей, - поделились с «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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