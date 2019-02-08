Орловцы массово жалуются на протекающие кровли

СЕГОДНЯ 15:22 2019-02-08T15:31:58+03:00

За полтора месяца нового года в Жилинспекцию поступило больше 400 обращений

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Наболевшую тему протекающих крыш обсудили в Орле на сегодняшнем, 8 февраля, совещании в горадминистрации. Как оказалось, по состоянию на 6 февраля в региональную Жилинспекцию поступило больше 400 жалоб от горожан на эту проблему.

Было отмечено, что в городскую администрацию жалобы по протекающим крышам в многоэтажках поступают каждый день, причем десятками – сейчас на рассмотрении таковых находится полторы сотни.

- Во многих случаях проблему протечки крыши провоцируют сами УК, привлекая к работе по очистке кровель некомпетентных людей, - отметил Руслан Бухтеев, начальник отдела жилищного контроля администрации города Орла.

Представители Жилинспекции сообщили, что по фактам таких обращений проводятся проверки, составляются протоколы. Однако чиновники горадминистрации отметили, что количество поступающих от жителей жалоб растет.

Глава администрации Александр Муромский предложил выявить наиболее проблемные дома, на которые больше всего жаловались люди, и вместе с фондом капремонта рассмотреть возможность ремонта поврежденных кровель.

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ИСТОЧНИК KP.RU