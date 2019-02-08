Топиарные лошади, корабль и медведи появятся в Орле весной

СЕГОДНЯ 14:34 2019-02-08T14:34:36+03:00

В общей сложности в разных точках города установят больше 30 зеленых фигур

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В грядущем теплом сезоне в Орле должны появиться 34 топиарных фигуры. В их числе – всем известные лошади, корабль, медведи.

Директор «Зеленстроя» Юрий Козлов рассказал, что вместе со старыми композициями город украсят и новые. Например, в сквере Комсомольцев установят «Лося» и «Лисицу с лисенком» - выполнены они будут из березовых сучьев. А на бульваре Молодежи в Зареченском микрорайоне светящиеся арки украсят живыми цветами. В настоящий момент ведется восстановление прошлогодних топиарных конструкций

-.В бюджете Орла за реализацию этих мероприятий заложено около 15 миллионов рублей, - сообщили «КП» в пресс-службе мэрии Орла.

ИСТОЧНИК KP.RU