2019-02-08T13:02:24+03:00
Общество

Орловцам расскажут как найти свой стиль в одежде

Открытую лекцию проведет профессиональный имидж-консультант
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Орловцам расскажут как найти свой стиль. Открытую лекцию как выразить себя через одежду проведет профессиональный имидж-консультант 10 февраля.

- Каждому из нас свойственны определенные предпочтения, которые влияют на выбор одежды, прически, макияжа и даже маникюра. А ведь встречают по одежке и именно то, в чем мы одеты создает о нас первое впечатление, - пояснила лектор Ксения Гудкова.

На встрече гостям помогут разобраться в вопросах о том, какие существуют стилевые психотипы и типажи внешности, какие стилевые приемы можно использовать для достижения своих целей, как влияет неверно подобранный образ на внешность.

Участие в лекции бесплатно для всех желающих.

Чтобы записаться на лекцию, необходимо оставить свои контактные данные, пройдя по ссылке: https://vk.com/topic-65102184_39281196

Лекция пройдет в Центре Своевременного искусства на 4-м этаже типографии «Труд».

Начало в 13 часов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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