СЕГОДНЯ 10:56 2019-02-08T10:56:34+03:00

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В Ливнах с крыш домов сбили наледь после вмешательства орловских активистов. Обращения общественникам от местных жителей начали поступать еще в декабре минувшего года. Тогда был проведен рейд, а все адреса, где были проблемы с уборкой, отметили в обращении. Его активисты направили в местную администрацию.

- Администрация города взяла под контроль ситуацию с очисткой крыш от снега и наледи. В ответном письме отмечено, что 24-25 января представители управления государственной жилинспекции проверили все многоквартирные дома города на предмет исполнения управляющими компаниями обязательств по очистке крыш от снега и наледи. По всем выявленным недостаткам выданы предписания, - рассказали «КП» активисты ОНФ.

Адреса, где с крыш наледь не сбивается, общественники также зафиксировали. Речь идет о домах по улицам Капитана Филиппова, Победы, Селищева, Орловской, Ямской и других. Сегодня, по словам активистов, недочеты устранены.

ИСТОЧНИК KP.RU