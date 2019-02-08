Российский Союз строителей в гостях у ПАО «Орёлстрой»
Руководители и члены Российского Союза Строителей, приехав в Орёл на выездное заседание правления, приняли участие в утренней экскурсии по городу, организованной для гостей ведущим строительным холдингом Орловского региона ПАО «Орелстрой»
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Традиционная смена караула у сквера танкистов-героев в исполнении старшеклассников, органично перешла в возложение цветов к Вечному огню. Дань уважения защитникам города выразил Президент Российского Союза строителей Владимир Анатольевич Яковлев, склонившись перед Вечным огнем с букетом красных гвоздик.
ИСТОЧНИК KP.RU