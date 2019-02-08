Орловские школьники побывали на экскурсии в музее областного УМВД
Учащиеся орловской школы № 19 побывали в музее областного УМВД. Познавательную экскурсию для ребят провела Представитель Культурного центра ведомства Наталья Поцелуева.
- Посетители узнали интересные факты об истории Орловщины через призму развития УМВД. Старшеклассники увидели, как со временем изменилась форма полицейских, узнали о сотрудниках, которые остановили банду Жердова и Корытина в первой половине прошлого века, - рассказали «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.
В рамках патриотического воспитания экскурсовод рассказала молодежи о сотрудниках полиции, которые погибли при исполнении служебного долга.
ИСТОЧНИК KP.RU