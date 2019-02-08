2019-02-08T10:30:43+03:00
Общество

Орловские школьники побывали на экскурсии в музее областного УМВД

Детям рассказали об истории Орловщины и показали, как со временем менялась форма служащих
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
Поделиться:
Фото: УМВД России по Орловской областиФото: УМВД России по Орловской области
Изменить размер текста:

Учащиеся орловской школы № 19 побывали в музее областного УМВД. Познавательную экскурсию для ребят провела Представитель Культурного центра ведомства Наталья Поцелуева.

- Посетители узнали интересные факты об истории Орловщины через призму развития УМВД. Старшеклассники увидели, как со временем изменилась форма полицейских, узнали о сотрудниках, которые остановили банду Жердова и Корытина в первой половине прошлого века, - рассказали «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

В рамках патриотического воспитания экскурсовод рассказала молодежи о сотрудниках полиции, которые погибли при исполнении служебного долга.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Ливнах с крыш домов сбили наледь после вмешательства орловских активистов
На гастроли в Орел приедет Тамбовский драматический театр
Российский Союз строителей в гостях у ПАО «Орёлстрой»
В центре Орла ограничат движение транспорта 15 февраля
Конкурс зрительских рецензий объявил орловский театр Тургенева
Почти полторы тысячи орловских семей получили госпособия на детей в 2018-м
В Орле может появиться микрорайон с малоэтажной застройкой
Строительное сообщество России обсудило в Орле перспективы и проблемы отрасли
Три года в тюрьме проведет орловец за разбойное нападение
Орловские активисты призвали властей провести ремонт в «Торговых рядах»
В Орловской области на неблагополучных по АЧС территориях все еще введены ограничения
Территории для благоустройства выберут орловцы на следующей неделе
Как предупредить пожар в частном доме рассказывают орловцам полицейские и спасатели
За три года на Орловщине так и не обеспечили землей многодетных семей
ДТП на орловской трассе учинили иномарка и фура
В 2018 году в орловских лагерях отдохнули 710 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
Улицу Михалицына в Орле не поделили «Ауди» и «ВАЗ»