Орловские школьники побывали на экскурсии в музее областного УМВД

СЕГОДНЯ 10:30 2019-02-08T10:30:43+03:00

Детям рассказали об истории Орловщины и показали, как со временем менялась форма служащих

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Учащиеся орловской школы № 19 побывали в музее областного УМВД. Познавательную экскурсию для ребят провела Представитель Культурного центра ведомства Наталья Поцелуева.

- Посетители узнали интересные факты об истории Орловщины через призму развития УМВД. Старшеклассники увидели, как со временем изменилась форма полицейских, узнали о сотрудниках, которые остановили банду Жердова и Корытина в первой половине прошлого века, - рассказали «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

В рамках патриотического воспитания экскурсовод рассказала молодежи о сотрудниках полиции, которые погибли при исполнении служебного долга.

ИСТОЧНИК KP.RU