Конкурс зрительских рецензий объявил орловский театр Тургенева

СЕГОДНЯ 09:01 2019-02-08T09:02:19+03:00

Написать работу может любой зритель только на основе просмотренных спектаклей

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Конкурс зрительских рецензий «Слово из зала» объявил орловский драматический театр имени Тургенева. Написать работу может любой зритель только на основе просмотренных спектаклей.

- Для каждого возраста в конкурсе предусмотрены особые номинации и разные формы и жанры текстов: для для дошкольников и младших школьников - «Театральное письмо», для подростков - «Размышления о спектакле», для старшеклассников и студентов - «Театральная рецензия», для учителей и родителей - «Театральное эссе», - рассказали «КП» организаторы конкурса.

Один участник может написать только одно эссе. Работы принимаются до 25 марта по электронной почте: lesache@mail.ru.

Организаторы рекомендуют список спектаклей, на которые можно написать рецензии. Это постановки «Как Настенька чуть Кикиморой не стала», «ЗАЯЦ и ВОЛКшебство», «Волшебное кольцо», «Людоед Микоколембо», «Первая любовь», «Пикничок», «Безмолвие», «Дубровский», «Темные аллеи».

Торжественное награждение победителей конкурса состоится 28 марта на Малой сцене театра. Лучшие работы опубликуют в специальной театральной газете.

Все участники получат благодарности за участие и театральную газету с опубликованными работами. Лауреатов наградят дипломами, подарочными сертификатами на премьеры сезона и получат в подарок книгу о Тургеневском театре.

ИСТОЧНИК KP.RU