Почти полторы тысячи орловских семей получили госпособия на детей в 2018-м

СЕГОДНЯ 17:06 2019-02-07T17:07:30+03:00

Речь идет о выплатах при рождении или усыновлении первого малыша

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В 2018-м году в Орловской области почти полторы тысячи семей получили государственные пособия на первого ребенка. Речь идет о выплатах, положенных при рождении или усыновлении первого малыша.

Как сообщили в пресс-службе Правительства Орловской области, сумма пособий составила более 97 миллионов 600 тысяч рублей. Получили их 1457 семей.

- Право на назначение ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка имеют женщины, родившие (усыновившие) ребенка, являющиеся гражданами России, постоянно проживающие на территории РФ, в случае если ребенок (родной, усыновленный) рожден начиная с 1 января 2018 года, является гражданином РФ, и размер среднедушевого дохода семьи не превышает 1,5-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, установленную в субъекте РФ за второй квартал года, предшествующего году обращения за назначением выплаты, лично либо через законного представителя, - добавили в пресс-службе.

В этом году размер 1,5-кратной величины прожиточного минимума трудоспособного населения в Орловской области - 15 тысяч 456 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU