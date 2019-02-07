В Орле может появиться микрорайон с малоэтажной застройкой

СЕГОДНЯ 15:35 2019-02-07T15:35:12+03:00

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В Орле может появиться новый жилой микрорайон с малоэтажной застройкой. Рабочее название проекта - «Литературный городок».

Речь об этом велась на выездном заседании Правления «Российского Союза строителей», которое состоялось в областной столице 6 февраля. О новом проекте рассказал главный исполнительный директор строительной организации ПАО «Орёлстрой» Андрей Урванов.

Для Орловской области подобный микрорайон будет новшеством. По планам, «Литературный городок» будет включать в себя небольшие дома высотой не более пяти этажей, а также современное и комфортное благоустройство: разработчики предусмотрели даже велосипедные дорожки.

На сегодняшний день сроки строительства объекта и локация не озвучивается.

ИСТОЧНИК KP.RU