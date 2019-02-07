СЕГОДНЯ 13:56 2019-02-07T13:56:14+03:00

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Орловские активисты призвали властей провести ремонт в «Торговых рядах». По словам общественников, с фасадов отслаивается штукатурка, крыша здания-памятника сильно течет.

- Из-за таяния неубранного с крыш снега вода стала протекать в помещения социальных объектов и квартиры жилых домов. Штукатурка отслаивается и падает на дорогу, - пояснили активисты.

Общественники также предложили оградить опасные территории вблизи зданий«Торговых рядов», а с наступлением теплого времени года привести фасады в порядок. Так как памятник «Торговые ряды» является объектом исторического наследия и находится в самом центре города, необходимо, чтобы он был отремонтирован и покрашен.

Напомним, штукатурка со здания обваливалась еще в 2016 году. Тогда в преддверии празднования 450-летия Орла ремонт там сделали, но покрасили только здание по улице Гостиной, 2. Вторая часть памятника «Торговые ряды» на Гостиной, 3 оставили такой как она была. Только спустя год один из собственников дома произвел его ремонт, но со стороны реки Орлик.

ИСТОЧНИК KP.RU