СЕГОДНЯ 13:39 2019-02-07T13:39:46+03:00

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В Орловской области на неблагополучных по АЧС территориях все еще введены ограничения. Они продлятся шесть месяцев. Новых вспышек заболевания африканской чумы свиней и гриппа птиц не регистрируется.

Напомним, что 2018 году в Орловской области ситуация с заболеваемостью животных была напряженной. На территории региона устанавливался карантин, осуществлялись мероприятия по ликвидации очагов и локализации распространения возбудителей болезней.

- Сегодня особую актуальность приобрела угроза заноса на территорию области с территорий неблагополучных регионов возбудителей заразных болезней животных и птиц, таких как АЧС, грипп птиц, оспа овец, - сообщили «КП» в пресс-службе Правительства Орловской области.

Чтобы не допустить эпидемии, региональное Управление ветеринарии проводило выездные проверки. Особое внимание уделялось должному обороту биологических отходов, выполнению правил содержания животных и птицы, а также правилам реализации продукции. Всех нарушителей привлекли к административной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU