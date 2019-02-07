СЕГОДНЯ 13:16 2019-02-07T13:16:14+03:00

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Как предупредить пожар в частном доме рассказывают орловцам полицейские и спасатели. В жилом секторе коллеги проводят профилактическую акцию «Безопасное жилье».

Особое внимание сотрудники уделяют местам жительства орловцев, которые можно отнести к «группе риска». Сюда относятся и одинокие старики, и неблагополучные семьи, семьи, попавшие в сложную жизненную ситуацию, и пьющие жители.

- Во время обходов полицейские проводят дополнительную разъяснительную работу с несовершеннолетними, состоящими на профилактическом учете, ранее судимыми и людьми, склонными к совершению преступлений, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU