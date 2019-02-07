СЕГОДНЯ 10:58 2019-02-07T10:58:14+03:00

В 2018 году в орловских лагерях отдохнули 710 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации Фото: Архив "КП"

По словам властей, в текущем году работа по организации детского отдыха продолжится

Изменить размер текста: A A

В 2018 году в лагерях Орловской области отдохнули 710 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 430 ребят находились в лагерях с дневным пребыванием, которые организовали учреждения соцобслуживания семей с детьми. Оставшиеся оздоравливались в Центре социальной профилактики и реабилитации инвалидов «Березка», который находится в Свердловском районе.

- В 2019 году Департамент социальной защиты населения, опеки и попечительства Орловской области продолжит работу по организации безопасного загородного детского отдыха, лагерей с дневным пребыванием, развитию малозатратных форм отдыха и оздоровления, - сообщили «КП» в пресс-службе регионального Правительства.

Также летом 2019 года отдел по делам материнства и детства планирует организовать оздоровительные лагеря с круглосуточным пребыванием детей. Они будут созданы на базе социально-реабилитационных центров для несовершеннолетних Верховского и Ливенского районов.

ИСТОЧНИК KP.RU