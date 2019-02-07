Под Орлом 3-летний ребенок пострадал при столкновении двух встречных автомобилей
ДТП в поселке Бромы Орловской области произошло минувшим вечером, 6 февраля. Водитель иномарки «Форд Фокус» в районе 408 километра трассы выехал на встречную, но, не справившись с управлением, врезался в «ВАЗ-21103».
- В результате ДТП два пассажира отечественной легковушки получили травмы, в том числе и 3-летний ребенок. После осмотра дежурным врачом Кромской ЦРБ их отпустили домой, - сообщили «КП» в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Орловской области.
Всего за прошедшие сутки на территории региона было зарегистрировано 22 ДТП, в результате которых 4 человека получили телесные повреждения.
ИСТОЧНИК KP.RU
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