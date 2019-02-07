2019-02-07T09:02:47+03:00
Общество

В Орле в память об окончании боевых действий в Афганистане ветеранам вручили юбилейные медали

В честь 30-летней даты для защитников выступили артисты театра «Русский стиль»
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Фото с сайта городской администрацииФото с сайта городской администрации
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В Орле 75 ветеранов боевых действий, которые проживают на территории Советского района получили юбилейные медали «В память окончания боевых действий в Афганистане». Памятные награды бывшим бойцам вручили в среду, 6 февраля.

Фото с сайта городской администрации

Фото с сайта городской администрации

- Память 187 орловцев, оставшихся на полях интернациональных сражений, почтили минутой молчания. Для ветеранов войны в Афганистане выступили артисты театра «Русский стиль», - сообщили «КП» в пресс-службе мэрии.

Фото с сайта городской администрации

Фото с сайта городской администрации

Медали ветеранам боевых действий вручат и в других районах Орла. Так, 7 февраля в 15 часов чествовать будут ветеранов в Железнодорожном районе, в это же время на следующий день - в Северном. Мероприятие для ветеранов, проживающих в Заводском районе состоится 13 февраля в 15 часов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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