В Орле в память об окончании боевых действий в Афганистане ветеранам вручили юбилейные медали
В Орле 75 ветеранов боевых действий, которые проживают на территории Советского района получили юбилейные медали «В память окончания боевых действий в Афганистане». Памятные награды бывшим бойцам вручили в среду, 6 февраля.
Фото с сайта городской администрации
- Память 187 орловцев, оставшихся на полях интернациональных сражений, почтили минутой молчания. Для ветеранов войны в Афганистане выступили артисты театра «Русский стиль», - сообщили «КП» в пресс-службе мэрии.
Фото с сайта городской администрации
Медали ветеранам боевых действий вручат и в других районах Орла. Так, 7 февраля в 15 часов чествовать будут ветеранов в Железнодорожном районе, в это же время на следующий день - в Северном. Мероприятие для ветеранов, проживающих в Заводском районе состоится 13 февраля в 15 часов.
ИСТОЧНИК KP.RU