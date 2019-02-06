2019-02-06T18:00:32+03:00
Общество

Камеру видеонаблюдения установили на мосту «Дружба» в Орле

Она позволит в онлайн-режиме следить за процессом работ
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Фото с сайта городской администрацииФото с сайта городской администрации
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Камеру видеонаблюдения установили на мосту «Дружба» в Орле. Она позволит как контролирующим органам, так и самим орловцам в онлайн-режиме следить за процессом работ.

- По готовности камеры к работе в открытом доступе на трансляцию будет опубликована ссылка, - сообщили «КП» в пресс-службе мэрии.

Напомним, сейчас по мосту «Дружба» ограничено движение общественного транспорта. Легковые и грузовые автомобили правом проезда продолжают пользоваться.

Подрядчик ООО «РГС» заключил контракт с «Дорожной службой» по устранению дефектов асфальта. По словам контролирующих органов, работа выполнена на 75 %.

ИСТОЧНИК KP.RU

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