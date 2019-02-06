2019-02-06T15:39:54+03:00
Спорт

В выходные в Орле состоятся Чемпионат и Первенство области по боксу

Награды будут разыграны в восьми возрастных категориях среди спортсменов не моложе 12 лет
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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В выходные в Орле состоятся Чемпионат и Первенство области по боксуВ выходные в Орле состоятся Чемпионат и Первенство области по боксуФото: Архив "КП"
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В выходные в Орле состоятся Чемпионат и Первенство области по боксу. Награды будут разыграны в восьми возрастных категориях среди спортсменов не моложе 12 лет.

Победители и призеры в каждой весовой категории будут отмечены медалями и грамотами. Лучших в номинациях «Самый красивый бой», «За волю к победе», «Лучший судья», «Лучший боксер» поощрят ценными призами и грамотами.

Торжественное открытие соревнований состоится 7 февраля в 17 часов. Соревновательные дни в субботу и воскресенье начнутся в 10 утра и полдень соответственно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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