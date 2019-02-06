Марафон «БудущееБезРака» стартовал в Орле
В рамках акции пройдут тематические уроки, интерактивные программы и благотворительные мероприятия
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Марафон добрых дел «БудущееБезРака» стартовал в Орле 4 февраля во Всемирный день борьбы против рака. Цель мероприятия - привлечь внимание общественности к проблемам онкобольных.
- Организатор акции Ресурсный координационный центр добровольческих инициатив ОГУ имени Тургенева. В рамках проекта запланированы тематические уроки в школах, интерактивные программы, а также благотворительные мероприятия, - сообщили «КП» в пресс-службе Правительства Орловской области.
Марафон завершится 15 февраля ежегодным фестивалем «Музыка добрых сердец», где пройдет сбор средств для детей с онкозаболеваниями.
ИСТОЧНИК KP.RU