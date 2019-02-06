Марафон «БудущееБезРака» стартовал в Орле

СЕГОДНЯ 15:12 2019-02-06T15:12:11+03:00

В рамках акции пройдут тематические уроки, интерактивные программы и благотворительные мероприятия

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Марафон добрых дел «БудущееБезРака» стартовал в Орле 4 февраля во Всемирный день борьбы против рака. Цель мероприятия - привлечь внимание общественности к проблемам онкобольных.

- Организатор акции Ресурсный координационный центр добровольческих инициатив ОГУ имени Тургенева. В рамках проекта запланированы тематические уроки в школах, интерактивные программы, а также благотворительные мероприятия, - сообщили «КП» в пресс-службе Правительства Орловской области.

Марафон завершится 15 февраля ежегодным фестивалем «Музыка добрых сердец», где пройдет сбор средств для детей с онкозаболеваниями.

ИСТОЧНИК KP.RU