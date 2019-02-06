Группа «Ритменс» выступит для орловцев с джазовым концертом
Группа «Ритменс» выступит для орловцев с джазовым концертом. Послушать гармоничное слияние нескольких стилей в одну музыку можно будет 29 марта.
- Джазовый стиль, или точнее стиль фьюжн, считался основным направлением нашего коллектива. А недавно ещё одним музыкальным стилем был выбран классический хард-рок. В этой музыке есть мелодизм, красивые гармонии, энергия, рифовый драйв и, что самое главное, честность. Этим мы и занимаемся до настоящего времени, - рассказал «КП» идейный вдохновитель группы Владимир Прибылов.
Выступление группы «Ритменс» пройдет в концертном зале хореографической школы.
Цена билета стартует от 350 рублей.
Начало концерта в 19 часов.
Адрес: улица 60-летия Октября, 11а.
ИСТОЧНИК KP.RU