СЕГОДНЯ 13:35 2019-02-06T13:36:24+03:00

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Выставка к 30-летию вывода советских войск из Афганистана открылась в Орле. Торжество по этому случаю прошло 5 февраля в военно-историческом музее с участием первых лиц города, активистов, ветеранов войны в Афганистане и родственников погибших.

- Члены региональной общественной организации «Союз Афганских беженцев» подарили цветы родственникам орловцев, погибших в военных конфликтах, - рассказали «КП» в пресс-службе Правительства Орловской области.

Фото с сайта Правительства Орловской области

По словам Сергея Широкова, директора Орловского военно-исторического музея, на выставке «Опаленные Афганистаном» представлены фотографии и документы орловцев периода войны, образцы оружия и снаряжения, личные вещи и награды солдат и офицеров. В течение февраля в музее проведут уроки мужества для орловских школьников. Вести уроки будут ветераны боевых действий в Афганистане.

Фото с сайта Правительства Орловской области

ИСТОЧНИК KP.RU