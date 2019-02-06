Орловец хранил дома в банках от кофе 245 граммов марихуаны
По словам мужчины, наркотик он вырастил сам на своем участке для личного употребления
Орловец хранил дома в банках от кофе 245 граммов марихуаныФото: Архив "КП"
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51-летний житель Мценска загремел под подписку о невыезде за хранение конопли на территории своего собственного дома. Преступление пресекли сотрудники наркоконтроля.
- Результаты экспертизы найденного вещества подтвердили, что это - марихуана общим весом 245 граммов, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.
Наркотик мужчина хранил дома в стеклянных банках от кофе, часть спрятал в хозпостройке. Орловец признался, что коноплю вырастил сам на своем участке для личного употребления.
ИСТОЧНИК KP.RU