СЕГОДНЯ 13:24 2019-02-06T13:24:02+03:00

Орловец хранил дома в банках от кофе 245 граммов марихуаны Фото: Архив "КП"

По словам мужчины, наркотик он вырастил сам на своем участке для личного употребления

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51-летний житель Мценска загремел под подписку о невыезде за хранение конопли на территории своего собственного дома. Преступление пресекли сотрудники наркоконтроля.

- Результаты экспертизы найденного вещества подтвердили, что это - марихуана общим весом 245 граммов, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Наркотик мужчина хранил дома в стеклянных банках от кофе, часть спрятал в хозпостройке. Орловец признался, что коноплю вырастил сам на своем участке для личного употребления.

ИСТОЧНИК KP.RU