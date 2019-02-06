Орловских бизнесменов поблагодарили за помощь в украшении улицы Ленина

СЕГОДНЯ 13:09 2019-02-06T13:09:55+03:00

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Сегодня, 6 февраля, в Орле между главой администрации и бизнесменами состоялся «деловой завтрак». Предпринимателей, которые не остались в стороне и помогли украсить улицу Ленина к празднованию Нового года и Рождества, а также тех, кто принял участие в праздничной торговле, отметили благодарностями.

- Если бы вы не проявили свою активную гражданскую позицию и не украсили фасады и деревья на центральной пешеходной улице Орла, то, наверное, не вышло бы того праздника, который мы получили, - отметил сити-менеджер Александр Муромский.

Напомним, в этом году предприниматели, торговавшие в рождественских домиках в центре города, не платили за их аренду и электроснабжение. По словам глав города, уже в следующий раз после работы над ошибками подготовка к праздникам начнется раньше, чтобы подарить еще лучший праздник орловцам.

ИСТОЧНИК KP.RU