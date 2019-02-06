2019-02-06T12:10:11+03:00
Общество

В Орле общественники предложили открыть новый маршрут общественного транспорта через улицу Михалицына

По замыслу, он будет проходить из Советского района в Северный и Железнодорожный для более удобного проезда к миграционной службе
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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В Орле общественники предложили открыть новый маршрут общественного транспорта через улицу МихалицынаВ Орле общественники предложили открыть новый маршрут общественного транспорта через улицу МихалицынаФото: Архив "КП"
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В Орле общественники предложили властям открыть новый маршрут общественного транспорта через улицу Михалицына. По замыслу, он будет проходить из Советского района в Северный и Железнодорожный для более удобного проезда к миграционной службе.

- Орловцам сложно добираться до управления по вопросам миграции. Люди вынуждены доезжать с несколькими пересадками или идти пешком больше 1 километра, - рассказали «КП» активисты ОНФ.

Сейчас маршруты общественного транспорта из Советского района в Северный проходят через улицу Раздольную. Жителям микрорайонов по обеим сторонам улицы Михалицына при движении на общественном транспорте через улицу Раздольную приходится выходить и добираться пешком. Если ехать через Заводской и Железнодорожный районы, необходимы дополнительные пересадки.

По словам общественников, из-за постоянных пробок в Орле пустить новый маршрут через улицу Михалицына будет более целесообразно: здесь меньше транспорта, и не нужно пересадок. Орловцы смогут удобнее добираться до УФМС и до своих домов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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