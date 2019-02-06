Транспорт охотников проверили орловские госавтоинспекторы

СЕГОДНЯ 11:32 2019-02-06T11:32:01+03:00

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Сотрудники ГИБДД провели рейд «Снегоход». Мероприятие инспекторы организовали в Урицком районе Орловской области.

Полицейские совместно с сотрудниками «Облохотучреждения» проверяли транспортные средства, на которых передвигались охотники. Госавтоинспекторы смотрели документы на право управления машинами.

- Сотрудники «Облохотуправления» после проверки документов и сверки номеров оружия, напоминал охотникам о правилах перевозки гладкоствольного огнестрельного оружия, о транспортировке через охотничьи угодья орудий охоты и о правилах первичной переработки и транспортировки охотничьих ресурсов, - сообщили «КП» в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU