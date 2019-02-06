Жителям орловского села Старцево, в чьем доме рухнула крыша, предоставят новое жилье

СЕГОДНЯ 10:56 2019-02-06T10:57:48+03:00

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Жители дома в селе Старцево Орловского района,в котором от тяжести снега рухнула крыша, получат новое жилье. Новые квадратные метры жильцам шести квартир страничного строения барачного типа предоставят в этом году за счет средств областного Правительства.

Инцидент случился 31 января. В тот день от большого количества снега не выдержала кровля столетней одноэтажки №14 на улице Приветливой села. К счастью никто не пострадал. Однако 16 человек остались без крыши над головой в прямом смысле этого слова.

Вместе с кровлей обрушились дымовые и вентиляционные каналы, местами и часть наружных несущих стен. Глава региона Андрей Клычков поручил обеспечить людей новыми квадратным метрами.

- В настоящее время жильцов дома разместили в общежитии и пункте временного размещения. За счет средств резервного фонда Правительства области панируется предоставить новое жилье пострадавшим, - рассказали «КП» в пресс-службе Правительства Орловской области.

Напомним, 28 января в Орле рухнула часть стены жилой двухэтажки постройки 1917 года…(далее)

ИСТОЧНИК KP.RU