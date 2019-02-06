В 2018 году около 330 ДТП на Орловщине произошло на перекрестках

СЕГОДНЯ 09:24 2019-02-06T09:24:09+03:00

В одних случаях водители игнорировали требования сигналов светофора, в других - действия приоритетных знаков

Изменить размер текста: A A

В 2018 году около 330 ДТП произошло на перекрестках. В одних случаях водители игнорировали требования сигналов светофора, в других - действия приоритетных знаков.

-Результатом таких нарушений стали сотни разбитых транспортных средств, 6 погибших и 176 раненых в авариях. С начала нового года в Орловской области уже выявлено порядка двух тысяч подобных правонарушений, - рассказали «КП» в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Орловской области.

Напомним, за проезд на «красный» сигнал светофора предусмотрена ответственность в виде штрафа в размере 1000 рублей, за повторное нарушение - 5000 рублей или лишение прав на 4-6 месяцев. За невыполнение требований правил уступить дорогу автомобилю с преимуществом проезда перекрестков - штраф 1000 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU