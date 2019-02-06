СЕГОДНЯ 09:04 2019-02-06T09:04:28+03:00

Дело о незаконной реализации запрещенных средств направили в суд

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Двое орловцев трижды попались на торговле синтетическим наркотиком через интернет. Дело о незаконной реализации запрещенных средств направили в Заводской районный суд.

Сначала молодые люди пытались сбыть почти 26 граммов «синтетики». Но свой замысел им не удалось довести до конца по независящим от них обстоятельствам. Затем торговцы пытались продать ещё 11 грамм.

Всего подозреваемым удалось реализовать только 0,77 граммов запрещенного вещества, - сообщили «КП» в прокуратуре Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU