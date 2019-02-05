Орловцам придется заменить банковские карты для оплаты проезда в транспорте

СЕГОДНЯ 16:25 2019-02-05T16:25:17+03:00

Речь идет о тех платежных средствах, у которых нет системы бесконтактного расчета

Изменить размер текста: A A

Жителям Орла, которые пользуются банковскими картами не оборудованными возможностью бесконтактной оплаты, придется заменить свои платежные средства на новые если они хотят расплачиваться в общественном транспорте безналом. Речь об этом и других моментах введения новых тарифов на проезд велась на сегодняшней рабочей планерке в мэрии.

Проще, если орловцы пользуются старой картой, которая требует вводить пин-код, то в маршрутке расплатиться не выйдет. Для того, чтобы заменить карту на бесконтактную, необходимо обратиться в банк, выдавший и обслуживающий эту карту. Если срок действия карты подходит к концу или же если карта неисправна, она меняется бесплатно.

- В сложившейся нестандартной ситуации вопрос о замене старых карт на бесконтактные будет рассматриваться в индивидуальном порядке. Замена карты при обращении клиента в данном случае будет проводиться в течение 3-5 рабочих дней. На текущий момент уже поступают обращения от клиентов, и Сбербанк меняет карты на бесплатно в рабочем режиме, - отметил представитель «Сбербанка», присутствовавший на планерке.

ИСТОЧНИК KP.RU