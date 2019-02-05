2019-02-05T12:20:49+03:00
Происшествия

В Орле суд рассмотрит дело о ДТП с четырьмя погибшими

Страшная авария произошла осенью 2016 года на трассе «Орел-Тамбов»
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Фото: СУ СК РФ по Орловской областиФото: СУ СК РФ по Орловской области
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В Орле суд рассмотрит уголовное дело о ДТП с четырьмя погибшими. Страшная авария произошла осенью 2016 года на трассе «Орел-Тамбов» в Ливенском районе. Тогда при ограниченной видимости водители автомобилей «Пежо 408» и «Лада Калина» на небезопасной скорости нарушили ряд ПДД и врезались на встречной полосе.

От столкновения на месте аварии погибли водитель и пассажир автомобиля «ВАЗ 21074» и два пассажира «Пежо». Еще один пассажир виновной иномарки получил серьезные травмы.

В отношении водителей обоих автомобилей было возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ. Расследованием занимались Следственные органы.

- Сложность в расследовании данного уголовного дела была обусловлена значительным количеством проведенных автотехнических экспертиз и большим объемом следственных действий. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - рассказала «КП» Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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