СЕГОДНЯ 12:01 2019-02-05T12:01:35+03:00

В Орловских деревнях после перебоев с подачей воды из скважины возобновили водоснабжение Фото: Архив "КП"

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В Орловских деревнях после перебоев с подачей воды из артезианской скважины возобновили водоснабжение. Речь идет о селе Протасово и деревне Карпово Краснозеренского района.

Неполадки здесь начались еще в конце декабря 2018 года. Из-за перебоев с подачей воды больше 60-ти домов остались без воды. Местная администрация не организовала своевременный подвоз воды. Уполномоченные органы о сложившейся ситуации проинформировали лишь спустя несколько дней после прекращения водоснабжения.

- По фактам нарушений прокурором в адрес главы администрации Краснозоренского района внесено представление, по результатам рассмотрения которого нарушения оперативно устранены, водоснабжение в населенных пунктах восстановлено, - сообщили «КП» в прокуратуре Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU