СЕГОДНЯ 11:44 2019-02-05T11:44:53+03:00

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В январе значительное количество ДТП с погибшими произошло на трассе «Орел-Тамбов». По словам инспекторов, самая распространенная причина таких страшных аварий - нарушение ПДД при обгоне.

Напомним, на минувшей неделе, 1 февраля, на автодороге случилась еще одна авария. Водитель «Нивы» выехал на встречную полосу и врезался в «Фольксваген Транспортер». В результате пассажир виновного авто погиб на месте, водители обоих машин и трое пассажиров иномарки получили травмы.

- В связи с этим сотрудники Госавтоинспекции проводят дополнительные профилактические мероприятия по пресечению нарушений ПДД. Стражи порядка напоминают водителям, что обгон автомобиля - один из наиболее сложных маневров: он требует большой концентрации внимания и аналитической оценки, - рассказали «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU