2019-02-05T11:44:53+03:00
Происшествия

В январе значительное количество ДТП с погибшими произошло на трассе «Орел-Тамбов»

По словам инспекторов, самая распространенная причина таких страшных аварий - нарушение ПДД при обгоне
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
Поделиться:
Фото: УМВД России по Орловской областиФото: УМВД России по Орловской области
Изменить размер текста:

В январе значительное количество ДТП с погибшими произошло на трассе «Орел-Тамбов». По словам инспекторов, самая распространенная причина таких страшных аварий - нарушение ПДД при обгоне.

Напомним, на минувшей неделе, 1 февраля, на автодороге случилась еще одна авария. Водитель «Нивы» выехал на встречную полосу и врезался в «Фольксваген Транспортер». В результате пассажир виновного авто погиб на месте, водители обоих машин и трое пассажиров иномарки получили травмы.

- В связи с этим сотрудники Госавтоинспекции проводят дополнительные профилактические мероприятия по пресечению нарушений ПДД. Стражи порядка напоминают водителям, что обгон автомобиля - один из наиболее сложных маневров: он требует большой концентрации внимания и аналитической оценки, - рассказали «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Орле суд рассмотрит дело о ДТП с четырьмя погибшими
В Орловских деревнях после перебоев с подачей воды из скважины возобновили водоснабжение
Выставка к юбилею орловского историка Всеволода Апухтина открылась в «Бунинке»
После вмешательства орловской прокуратуры ребенку-сироте предоставят жилье
За выходные орловцы дважды пытались совершить кражи из супермаркетов
В 2018 году число новых бизнесов в России превысило число закрытых на 88%
17-летний подросток попал под колеса авто на улице Революции в Орле
"Двое на качелях": орловцы увидят драму о мужчине и женщине
Орловчанке подарили куртку в маршрутке с чужой банковской картой
Под Орлом фура врезалась в припаркованный Камаз
Орловцы почтят памят погибших в Афганистане шествием «Бессмертного батальона»
Фото-факт: таящие ледяные глыбы повредили в Орле несколько машин
Отремонтированные за федеральные деньги дороги на Орловщине проверит Росавтодор
Часть домов Советского района Орла остались без света из-за аварии на подстанции
Орловскую молодежь приглашают на бал
Участок трассы М2 «Крым» под Орлом перекроют до завтрашнего вечера
Сбербанк предоставил «защищенные кредиты» людям с инвалидностью