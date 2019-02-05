2019-02-05T11:20:19+03:00
Звезды

Выставка к юбилею орловского историка Всеволода Апухтина открылась в «Бунинке»

Книжная экспозиция будет работать до конца февраля
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Выставка к 145-летию орловского военного историка Всеволода Апухтина открылась в библиотеке Бунина. Экспозицию можно найти в отделе краеведческих документов.

- Всеволод Апухтин родился в деревне Бельдино Болховского уезда Орловской губернии в дворянской семье. Он окончил Орловскую мужскую гимназию, затем военное училище. Был слушателем Императорского археологического института. В качестве военного корреспондента Апухтин участвовал в русско-японской войне, после ее окончания жил в столице, но поддерживал тесную связь с Орловским краем, - рассказали «КП» работники библиотеки.

На выставке представлены дореволюционные издания: «Орловское дворянство в Отечественную войну», «Болховская старина», а также подшивка журнала «Нива» за 1904 год, биографические очерки об известном орловце, публикации с анализом его исследований.

Книжная экспозиция будет работать до 28 февраля.

Адрес: улица Максима Горького, 43.

ИСТОЧНИК KP.RU

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