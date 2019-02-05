Выставка к юбилею орловского историка Всеволода Апухтина открылась в «Бунинке»
Выставка к 145-летию орловского военного историка Всеволода Апухтина открылась в библиотеке Бунина. Экспозицию можно найти в отделе краеведческих документов.
- Всеволод Апухтин родился в деревне Бельдино Болховского уезда Орловской губернии в дворянской семье. Он окончил Орловскую мужскую гимназию, затем военное училище. Был слушателем Императорского археологического института. В качестве военного корреспондента Апухтин участвовал в русско-японской войне, после ее окончания жил в столице, но поддерживал тесную связь с Орловским краем, - рассказали «КП» работники библиотеки.
На выставке представлены дореволюционные издания: «Орловское дворянство в Отечественную войну», «Болховская старина», а также подшивка журнала «Нива» за 1904 год, биографические очерки об известном орловце, публикации с анализом его исследований.
Книжная экспозиция будет работать до 28 февраля.
Адрес: улица Максима Горького, 43.
ИСТОЧНИК KP.RU