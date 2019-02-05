За выходные орловцы дважды пытались совершить кражи из супермаркетов
За выходные в Орле дважды пытались совершить кражи из супермаркетов. Ряд преступлений предотвратили сотрудники Росгвардии.
Так, в субботу, 2 февраля, тревожный сигнал поступил из торгового центра на Московском шоссе. Мимо касс 30-летняя орловчанка хотела пронести в своей сумке обувь, бытовую химию, косметику и продукты.
Еще один инцидент произошел в гипермаркете Северного района. 59-летний мужчина попытался скрыться с продуктовой корзиной от стражей порядка, но был задержан на выходе. Оплачивать товары он не собирался, так как сейчас нигде не работает.
- Оба правонарушителя были переданы полиции для привлечения к ответственности согласно действующему законодательству, - рассказали «КП» в пресс-службе Росгвардии по Орловской области.
ИСТОЧНИК KP.RU