За выходные орловцы дважды пытались совершить кражи из супермаркетов

СЕГОДНЯ 10:39 2019-02-05T10:39:41+03:00

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За выходные в Орле дважды пытались совершить кражи из супермаркетов. Ряд преступлений предотвратили сотрудники Росгвардии.

Так, в субботу, 2 февраля, тревожный сигнал поступил из торгового центра на Московском шоссе. Мимо касс 30-летняя орловчанка хотела пронести в своей сумке обувь, бытовую химию, косметику и продукты.

Еще один инцидент произошел в гипермаркете Северного района. 59-летний мужчина попытался скрыться с продуктовой корзиной от стражей порядка, но был задержан на выходе. Оплачивать товары он не собирался, так как сейчас нигде не работает.

- Оба правонарушителя были переданы полиции для привлечения к ответственности согласно действующему законодательству, - рассказали «КП» в пресс-службе Росгвардии по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU