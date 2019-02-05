"Двое на качелях": орловцы увидят драму о мужчине и женщине
Театр для детей и молодежи «Свободно пространство» решил порадовать своих зрителей премьерами. Одна из них - драма по пьесе Уильяма Гибсона «Двое на качелях» удивит и растрогает, заставит задуматься и заново взглянуть на вещи уже в грядущую пятницу.
Эта пьеса – одно из самых пронзительных и честных произведений о мужчине и женщине, не только в ХХ веке, но и во всей истории театра. Пока существуют «ОН» И «ОНА», одиночество будет противоестественным состоянием человека. Мы всегда будем искать свою половину.
- Самое трудное не поиск, а способность понять и принять другого человека таким, какой он есть. Без этого, какой бы сильной не была любовь, она не сможет удержать нас вместе. Настоящая любовь - это, часто очень непросто, но она стоит того, - поделились в театре «Свободное пространство».
В ролях - заслуженная артистка России Елена Шигапова и Максим Громов.
КОГДА, ГДЕ?
Пл. Карла Маркса, 2
8 февраля 19.00, 9 февраля 18.00
(16+)
ИСТОЧНИК KP.RU
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