Орловчанке подарили куртку в маршрутке с чужой банковской картой

СЕГОДНЯ 09:59 2019-02-05T09:59:18+03:00

Не долго думая, женщина воспользовалась платежным средством и совершила покупки в магазине

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Интересную цепочку преступлений раскрыли орловские полицейские на днях. К стражам порядка обратился 24-летний местный житель. Он рассказал о том, что его куртку с банковской картой похитили, а платежным средством воспользовались и потратили 7 тысяч рублей. Перед тем, как обнаружить пропажу, молодой человек выпивал со своей девушкой и другом. Когда хозяева уснули, знакомый ушел и оставил дверь открытой.

- Полицейские изучили записи с камер видеонаблюдения в магазинах, где была произведена оплата за товары похищенной банковской картой. В объектив попала неизвестная женщина, - рассказали «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Ей оказалась 47-летняя орловчанка. Женщина пояснила стражам порядка, что куртку ей отдал незнакомец в маршрутке. Уже дома в одежде она нашла банковскую карту и оплатила ей несколько покупок. Пропажа куртки оказалась делом рук знакомого парня.

Сейчас орловчанка находится под подпиской о невыезде. Решение о привлечении орловца к уголовной ответственности будет принято после проведения товароведческой экспертизы, чтобы определить стоимость похищенного.

ИСТОЧНИК KP.RU