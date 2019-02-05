Фото-факт: таящие ледяные глыбы повредили в Орле несколько машин

СЕГОДНЯ 09:00 2019-02-05T09:01:17+03:00

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Таящие ледяные глыбы повредили в Орле несколько машин. Неприятные инциденты для автовладельцев произошли минувшим днем, 4 февраля, в Заводском и Железнодорожном районах города. Фотографии пострадавших автомобилей замелькали в социальных сетях. На снимках видно - ущерб немалый. Задние стекла машин превратились в крошку.

Фото из соцсетей

Напомним, подобные случаи падения наледи на автомобили далеко не первые в Орле. В середине января на проезжавшую мимо театра «Свободное пространство» машину с крыши упал большой кусок льда. К счастью, тогда никто не пострадал.

По словам первых лиц города, администрация Орла и контролирующие органы делают все возможное, чтобы заставить управляющие компании оперативно реагировать на образование наледи на крышах домов. Но так как УК - структуры коммерческие, они не всегда это делают.

Стоит отметить, что из-за бездействия управляющих компаний страдают не только машины, но и местные жители. За январь в Орловской области, произошло несколько ЧП с падением наледи. Глыба льда упала с крыши многоэтажки на 11-летнего мальчика. Ребенок выжил, но получил травмы. Ранее под куском наледи, упавшей с балкона пятиэтажки, погибла женщина. Еще один случай произошел в Мценске, где ледяная глыба сорвалась с крыши здания прокуратуры и покалечила женщину. Врачи диагностировали у нее черепно-мозговую травму и перелом ребер.

ИСТОЧНИК KP.RU