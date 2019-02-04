Часть домов Советского района Орла остались без света из-за аварии на подстанции

СЕГОДНЯ 20:33 2019-02-04T20:33:53+03:00

В настоящее время на месте ЧП ведутся ремонтные работы

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Сегодня вечером, 4 февраля, очевидцы в Орле сообщили о яркой вспышке в Советском районе города, похожей на молнию. Как оказалось, на электроподстанции случилась авария. Часть многоэтажек оказались обесточенными.

Как рассказали "КП" в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области, в настоящее время на месте аварии ведутся восстановительные работы и в скором времени электричество и свет должны вернуться в квартиры орловцев.

Причины аварии уточняются.

ИСТОЧНИК KP.RU