Часть домов Советского района Орла остались без света из-за аварии на подстанции
В настоящее время на месте ЧП ведутся ремонтные работы
Изменить размер текста:
Сегодня вечером, 4 февраля, очевидцы в Орле сообщили о яркой вспышке в Советском районе города, похожей на молнию. Как оказалось, на электроподстанции случилась авария. Часть многоэтажек оказались обесточенными.
Как рассказали "КП" в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области, в настоящее время на месте аварии ведутся восстановительные работы и в скором времени электричество и свет должны вернуться в квартиры орловцев.
Причины аварии уточняются.
ИСТОЧНИК KP.RU