Участок трассы М2 «Крым» под Орлом перекроют до завтрашнего вечера

СЕГОДНЯ 16:12 2019-02-04T16:12:44+03:00

Изменить размер текста: A A

Под Орлом участок трассы М2 «Крым» длиной в 1 километр перекроют до завтрашнего, 5 февраля, вечера. Временное неудобство связано с ремонтом путепровода через железную дорогу.

- В связи с капитальным ремонтом путепровода через железную дорогу на 366 км + 040 м автодороги М-2 "Крым" в период с 12 часов 00 минут 4 февраля 2019 г. по 18 часов 00 минут 5 февраля 2019 г. будет закрыто движение для всех видов транспорта на участке автомобильной дороги М-2 "Крым", Орловская область с 365 км + 548 м по 366 км + 598 м, -сообщили «КП» в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

В ведомстве добавили, что движение транспорта будет осуществляться в обоих направлениях по временному объезду от развязки с автодорогой Р-119, далее по Залегощенскому шоссе до пересечения с трассой М-2 "Крым" на 365 км.

ИСТОЧНИК KP.RU