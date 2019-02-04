2019-02-04T14:37:29+03:00
Общество

Капремонт и инвестиции в строительство и ЖКХ обсудят в Орле

В областной столице состоится заседание Российского Союза строителей
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКОФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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В грядущую среду, 6 января, Орел станет площадкой для выездного заседания правления «Российского Союза строителей». В ходе большого совещания речь пойдет о капитальном ремонте, инвестициях в строительство и ЖХК, а также перспективах малоэтажного домостроения и преимуществах многоэтажной застройки.

Как рассказали «КП» организаторы, возглавит заседание Владимир Яковлев, президент РСС. Преамбулой встречи станет экскурсия по Орлу, особое внимание в ее рамках уделят визиту в Зареченский микрорайон.

- Также в рамках заседания состоится доклад главного исполнительного директора компании ПАО «Орелстрой» Андрея Урванова на тему: «Преимущества комплексной многоэтажной застройки и перспективы малоэтажного домостроения», - рассказали «КП» организаторы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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