2019-02-04T14:30:30+03:00
Звезды

Орловский театр Тургенева покажет новую постановку «Семейное счастье»

Спектакль написан по мотивам пьес Чехова
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Орловский академический театр имени Тургенева покажет новую постановку «Семейное счастье». Спектакль написан по мотивам двух одноактных пьес Антона Чехова «Медведь» и «Предложение».

- Эти маленькие комедии показывают, как нелепо мы прячемся за условностями, не понимаем, что самое ценное в жизни это человеческие отношения. И как бы мы не были обижены, и сколько бы разочарований не было в нашей жизни, в глубине души мы продолжаем верить в то, что достойны любви. Нужно только открыться и впустить её в своё сердце, - рассказали «КП» артисты театра.

Работу с актерами ведет народный артист России Петр Воробьев. Премьерный показ спектакля состоится 28 февраля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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