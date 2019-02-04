2019-02-04T13:28:29+03:00
Спорт

Команда Орловской области взяла «золото» на открытом первенстве по каратэ

За победу боролись ребята от 10 до 15 лет из десятка других регионов
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Фото: "Орел-Карат"Фото: "Орел-Карат"
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Открытое первенство Орла по каратэ среди детей и юношей состоялось в воскресенье, 3 февраля, в спортцентре ГРИНН. За победу боролись более 250 ребят от 10 до 15 лет из десятка регионов ЦФО.

Ребята, которые вышли на татами впервые, сильно волновались. Зал был полон родителями и друзьями, которые приехали поболеть за своих близких. Для многих участников соревнования стали не только проверкой сил и навыков, но и итогом своей проделанной работы за последний год.

- По итогам турнира будет сформирована сборная на первенство ЦФО среди детей и юношей, которое пройдёт в марте в Смоленске. Кроме того, в эти дни в Московской области продолжаются учебно-тренировочные сборы молодёжной сборной команды России, отметил на соревнованиях главный судья, директор школы «Орёл-Карат», Олег Кошелев.

Победители и призёры первенства Орла получили Почётные грамоты, кубки и медали. Команда Орловской области заняла первое общекомандное место.

ИСТОЧНИК KP.RU

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