Команда Орловской области взяла «золото» на открытом первенстве по каратэ
Открытое первенство Орла по каратэ среди детей и юношей состоялось в воскресенье, 3 февраля, в спортцентре ГРИНН. За победу боролись более 250 ребят от 10 до 15 лет из десятка регионов ЦФО.
Ребята, которые вышли на татами впервые, сильно волновались. Зал был полон родителями и друзьями, которые приехали поболеть за своих близких. Для многих участников соревнования стали не только проверкой сил и навыков, но и итогом своей проделанной работы за последний год.
- По итогам турнира будет сформирована сборная на первенство ЦФО среди детей и юношей, которое пройдёт в марте в Смоленске. Кроме того, в эти дни в Московской области продолжаются учебно-тренировочные сборы молодёжной сборной команды России, отметил на соревнованиях главный судья, директор школы «Орёл-Карат», Олег Кошелев.
Победители и призёры первенства Орла получили Почётные грамоты, кубки и медали. Команда Орловской области заняла первое общекомандное место.
ИСТОЧНИК KP.RU