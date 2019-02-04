2019-02-04T12:43:17+03:00
Общество

В Орле на карантине остается двадцать одна школа

Еще в 12-ти распущены на внеплановые каникулы отдельные классы
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: orel-adm.ruФото: orel-adm.ru
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В Орле двадцать одна школа, по данным на 4 февраля, остается закрыта на карантин. Отдельные классы отправились на внеплановые каникулы еще в 12 общеобразовательных учреждениях.

- По информации управления образования администрации Орла, в связи с высоким уровнем заболеваемости респираторными инфекциями на карантин полностью закрыты следующие общеобразовательные учреждения: №№1, 4, 6, 7, 13, 16, 18, 19, 20, 23, 24, 26, 32, 37, 38, 40, 48, 49, 50, 51, 52, - рассказали «КП» в пресс-службе администрации Орла.

ИСТОЧНИК KP.RU

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