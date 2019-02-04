2019-02-04T12:38:51+03:00
Общество

Вопросы о муниципальном жилье волновали орловцев на личном приеме у Александра Муромского

На минувшей неделе глава администрации принял пятерых местных жителей
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Фото с сайта городской администрацииФото с сайта городской администрации
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Вопросы о муниципальном жилье волновали орловцев на личном приеме у Александра Муромского. На минувшей неделе глава администрации принял пятерых местных жителей.

Одна из заявительниц, жительница дома по улице Песковской обратилась с просьбой выселить соседей из муниципальной квартиры. По словам женщины, жильцы ведут асоциальный образ жизни, не платят «коммуналку», разрушают квартиру и нарушают интересы соседей.

- По информации УКХ, по этому вопросу ведется судебное разбирательство. 18 января уже состоялось заседание касаемо выселения. Но из-за неявки жительницы оно было перенесено на 1 февраля, - сообщили «КП» в пресс-службе мэрии.

Еще один вопрос о жилье волновал жительницу муниципальной квартиры в доме № 5 по улице Льва Толстого. В 2017 году там проводился капитальный ремонт. Однако по словам женщины, в помещении провисли потолочные балки, деформировалась плитка на потолке. Александр муромский пообещал направить в квартиру муниципальный жилищный контроль и принять оперативные действия.

Вопрос о ремонте фасада здания «Дома быта» волновал еще одну местную жительницу. Как пояснил ей сити-менеджер, расходы на содержание общего имущества лежат на собственниках помещений. Решения о ремонте нужно принимать на общем собрании. Так как почти половина здания принадлежит муниципальной собственности, администрация Орла готова согласиться с решением большинства.

Напомним, личные приемы Александр Муромский проводит дважды в месяц. Записаться на встречу с ним можно на сайте городской администрации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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