72-летнюю пенсионерку сбила иномарка на «зебре» в Орле
Женщина переходила дорогу на зеленый сигнал светофора
Фото: УГИБДД УМВД России по Орловской области
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В субботу днем, 2 февраля, в Орле на улице Лескова « Мазда СХ5» сбила 72-летнюю пенсионерку на «зебре». Водитель иномарки ехал со стороны улицы Октябрьской. ДТП произошло на повороте. Женщина переходила дорогу на зеленый сигнал светофора.
- В результате ДТП пешеход получила телесные повреждения. Ей назначено амбулаторное лечение, сообщили «КП» в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Орловской области.
Всего за прошедшие выходные на региона было зарегистрировано 27 ДТП, в результате которых 5 человек получили травмы.
ИСТОЧНИК KP.RU
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