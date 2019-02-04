72-летнюю пенсионерку сбила иномарка на «зебре» в Орле

СЕГОДНЯ 11:38 2019-02-04T11:38:09+03:00

Изменить размер текста: A A

В субботу днем, 2 февраля, в Орле на улице Лескова « Мазда СХ5» сбила 72-летнюю пенсионерку на «зебре». Водитель иномарки ехал со стороны улицы Октябрьской. ДТП произошло на повороте. Женщина переходила дорогу на зеленый сигнал светофора.

- В результате ДТП пешеход получила телесные повреждения. Ей назначено амбулаторное лечение, сообщили «КП» в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Орловской области.

Всего за прошедшие выходные на региона было зарегистрировано 27 ДТП, в результате которых 5 человек получили травмы.

ИСТОЧНИК KP.RU