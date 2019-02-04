2019-02-04T11:25:24+03:00
Общество

Орловским школьникам рассказали о пагубном последствии употребления наркотиков

Беседу в рамках акции «Автобус в будущее» для учащихся Сосковской средней школы провели полицейские
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Фото: УМВД России по Орловской областиФото: УМВД России по Орловской области
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Орловским школьникам рассказали о пагубном последствии употребления наркотиков. Беседу в рамках акции «Автобус в будущее» для учащихся Сосковсской средней школы провели полицейские.

Стажи порядка напомнили подросткам о том, какая стойкая зависимость возникает от одного приема наркотиков, о том, какую ответственность это может за собой повлечь. Также полицейские показали профилактические антинаркотические видеоролики и раздали специальные листовки с номером телефона доверия.

- На встречу приехала и сотрудник Орловского центра СПИД. Она на примерах из практики рассказала о неизлечимых сопутствующих заболеваниях наркозависимых, таких, как гепатит, ВИЧ и СПИД, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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