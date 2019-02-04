Орловским школьникам рассказали о пагубном последствии употребления наркотиков
Орловским школьникам рассказали о пагубном последствии употребления наркотиков. Беседу в рамках акции «Автобус в будущее» для учащихся Сосковсской средней школы провели полицейские.
Стажи порядка напомнили подросткам о том, какая стойкая зависимость возникает от одного приема наркотиков, о том, какую ответственность это может за собой повлечь. Также полицейские показали профилактические антинаркотические видеоролики и раздали специальные листовки с номером телефона доверия.
- На встречу приехала и сотрудник Орловского центра СПИД. Она на примерах из практики рассказала о неизлечимых сопутствующих заболеваниях наркозависимых, таких, как гепатит, ВИЧ и СПИД, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.
ИСТОЧНИК KP.RU