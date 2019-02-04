2019-02-04T11:18:33+03:00
Происшествия

В орловском поселке Змиевка сгорела половина жилого дома

Предположительно, пожар разбушевался из-за аварийного режима работы электросети
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской областиФото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области
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В минувшее воскресенье, 3 февраля, спасатели боролись с пожаром в орловском поселке Змиевка. Огонь, предположительно, разбушевался из-за аварийного режима работы электросети.

Сообщение о пожаре поступило в пожарно-спасательную службу около двух часов дня. Оказалось, полыхает жилой дом. На момент прибытия пожарных он горел изнутри, огонь грозил перекинуться на хозяйственное строение и автомобиль.

- В результате пожара выгорела половина дома на площади 40 квадратных метров, кровля сгорела на такой же площади. От огня спасены хозпостройки и автомобиль. Размер ущерба устанавливается, - рассказали «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

Пострадавших нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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