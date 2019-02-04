В Орле «Сузуки» не уступил дорогу «Калине»

СЕГОДНЯ 10:53 2019-02-04T10:53:57+03:00

Изменить размер текста: A A

В субботу, 2 февраля, в Орле на улице Веселой произошло ДТП. Его участниками стали «Сузуки Гранд Витара» и «Лада Калина». 30-летний водитель иномарки выезжал с прилегающей территории и не уступил дорогу. Машины столкнулись .

- В результате ДТП 46-летняя пассажирка автомобиля «Лада Калина» получила телесные повреждения. Ей назначено амбулаторное лечение, - сообщили «КП» в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Орловской области.

Всего за прошедшие выходные на региона было зарегистрировано 27 ДТП, в результате которых 5 человек получили травмы.

ИСТОЧНИК KP.RU