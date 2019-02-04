2019-02-04T10:09:22+03:00
Общество

Губернаторские стипендии получат 28 орловских спортсменов

Они будут выплачиваться молодым и перспективным ежемесячно
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Фото с сайта Правительства Орловской областиФото с сайта Правительства Орловской области
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Губернаторские стипендии получат 28 орловских спортсменов в 2019 году. Такой указ подписал Глава Орловской области Андрей Клычков. Стипендии будут мотивировать спортсменов более успешно подготовиться для участия во всероссийских и международных соревнованиях.

Стипендии молодым перспективным спортсменам будут выплачиваться ежемесячно. Их получателями стали спортсмены 1998 - 2005 годов рождения, ставшие победителями и призерами на Чемпионатах и Первенствах России, ЦФО и Спартакиаде ЦФО, - сообщили «КП» в пресс-службе Правительства Орловской области.

В списке стипендиатов - мастера спорта, кандидаты в мастера спорта, спортсмены I и II разряда в таких видах спорта как: дзюдо, каратэ, бокс, спортивная борьба, легкая атлетика, пулевая стрельба, велоспорт, спорт глухих.

ИСТОЧНИК KP.RU

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