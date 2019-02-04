Выставка фотожурналиста Юлии Замятиной откроется в Орле
Экспозиция «Провинциальные зарисовки» станет доступной для глаз орловцев в краеведческом музее уже на этой неделе
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Выставка фотожурналиста Юлии Замятиной откроется в Орле. Экспозиция «Провинциальные зарисовки» станет доступной для глаз орловцев в краеведческом музее уже на этой неделе, 7 февраля.
Юлия Замятина - дважды лауреат Всероссийского конкурса «Лучшие фотографии России», победитель фотоконкурса «На можайском рубеже», она – участник множества выставок на родине и за рубежом. Ее работы печатались в престижных изданиях «Огонек», «Аргументы и факты», - рассказали «КП» организаторы выставки.
Экспозиция распахнет свои двери для всех желающих в 14 часов.
Адрес: улица Гостиная, 2.
Выставка продлится до 5 марта.
ИСТОЧНИК KP.RU