СЕГОДНЯ 09:36 2019-02-04T09:36:21+03:00

Экспозиция «Провинциальные зарисовки» станет доступной для глаз орловцев в краеведческом музее уже на этой неделе

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Выставка фотожурналиста Юлии Замятиной откроется в Орле. Экспозиция «Провинциальные зарисовки» станет доступной для глаз орловцев в краеведческом музее уже на этой неделе, 7 февраля.

Юлия Замятина - дважды лауреат Всероссийского конкурса «Лучшие фотографии России», победитель фотоконкурса «На можайском рубеже», она – участник множества выставок на родине и за рубежом. Ее работы печатались в престижных изданиях «Огонек», «Аргументы и факты», - рассказали «КП» организаторы выставки.

Экспозиция распахнет свои двери для всех желающих в 14 часов.

Адрес: улица Гостиная, 2.

Выставка продлится до 5 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU